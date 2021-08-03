Джерело - footballua.tv.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Ми з ним спілкувалися вчора. Я ж не знав, що там відбувається. Він сказав, що ведуться якісь розмови, але конкретики не було.
Потрібно зіставляти бажання та ситуацію, яка не дуже проста, на мій погляд. Положення в групі і можливості збірної України на чемпіонат світу. Попереду складні ігри – потрібно думати і дивитися, враховувати всі обставини.
Чи підпише батько контракт? Він – самостійна тренерська одиниця, як і я. Він приймає рішення сам. Буде, як буде. Як він вирішить, так і буде", - відзначив Остап Маркевич.
Раніше повідомлялося, що Маркевич може замінити Шевченка у збірній України.