Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив шанси батька Мирон Маркевич очолити збірну України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми з ним спілкувалися вчора. Я ж не знав, що там відбувається. Він сказав, що ведуться якісь розмови, але конкретики не було.

Потрібно зіставляти бажання та ситуацію, яка не дуже проста, на мій погляд. Положення в групі і можливості збірної України на чемпіонат світу. Попереду складні ігри – потрібно думати і дивитися, враховувати всі обставини.

Чи підпише батько контракт? Він – самостійна тренерська одиниця, як і я. Він приймає рішення сам. Буде, як буде. Як він вирішить, так і буде", - відзначив Остап Маркевич.