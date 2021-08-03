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Остап Маркевич: Чи підпише батько контракт? Він сам приймає рішення

Сьогодні 08:55 1790 0
Остап Маркевич прокоментував шанси батька очолити збірну України
Остап Маркевич: Чи підпише батько контракт? Він сам приймає рішення
#Маркевич

Джерело - footballua.tv.

 Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив шанси батька Мирон Маркевич очолити збірну України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми з ним спілкувалися вчора. Я ж не знав, що там відбувається. Він сказав, що ведуться якісь розмови, але конкретики не було.

Потрібно зіставляти бажання та ситуацію, яка не дуже проста, на мій погляд. Положення в групі і можливості збірної України на чемпіонат світу. Попереду складні ігри – потрібно думати і дивитися, враховувати всі обставини.

Чи підпише батько контракт? Він – самостійна тренерська одиниця, як і я. Він приймає рішення сам. Буде, як буде. Як він вирішить, так і буде", - відзначив Остап Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Маркевич може замінити Шевченка у збірній України.

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