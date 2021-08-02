Пятов міг перейти до чемпіонату Японії

Воротар Шахтаря Андрій Пятов мав шанс перейти клубу японської J-ліги, яка зараз на підйомі.

Про це заявив сам футболіст.

"Якщо ми говоримо, який би вибір був - Греція і Туреччина. Чому ці країни? Багато вікові футболісти вибирають їх, гравцям приходять пропозиції з цих країн.

У Туреччині люблять футболістів старшого віку, з ім'ям, щоб вони прийшли і підняли якийсь імідж клубу, не знаю. І туди можна було знайти варіант.

До конкретики ні з ким не дійшов. Хоче, не хоче, є варіант - конкретно я не добивав це питання до кінця.

Був інтерес з Катару, Саудівської Аравії і навіть Японії? Так, знайомий запропонував: Є варіант. Є можливість - якщо тебе цікавить, я можу дізнатися. Тому що японська J-ліга зараз на підйомі, не як китайська - там відразу астрономічні зарплати, але зараз звідти всі їдуть.

А Японія як країна розвивається поступово і впевнено, і вибрали такий вектор поступового посилення - і багато зірок туди їдуть", - сказав П'ятов.