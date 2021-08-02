 Пятов міг перейти до чемпіонату Японії | Футбол | Champion.com.ua
Втрачена бронза Темірова та інші підсумки змагального дня - 2 серпня
Сьогодні 18:47 1279
Токіо-2020. Усі переможці дев'ятого змагального дня - 2 серпня
Сьогодні 20:53 153
Цуренко переграла Русе у першому колі турніру у Румунії
Сьогодні 20:40 132
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 19:00 642
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
Сьогодні 18:55 533
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 17:58 19649 10
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
Сьогодні 17:58 1858
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 2 серпня
Сьогодні 17:02 4244
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:48 106992 13
Килипко вийшла у фінал Олімпіади в стрибках з жердиною
Сьогодні 16:29 1519
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:11 344
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:01 323
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Сьогодні 18:55 524
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:38 523
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 822
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:47 458
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:03 9652 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
Вчора 19:54 2967
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
Вчора 17:51 3310
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 17:26 3887
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пятов міг перейти до чемпіонату Японії

Сьогодні 19:39 310 0
Футболіст розповів про можливості відходу з клубу
Пятов міг перейти до чемпіонату Японії
#Пятов, #Японія

Джерело - BurBuzz.

Воротар Шахтаря Андрій Пятов мав шанс перейти клубу японської J-ліги, яка зараз на підйомі.

Про це заявив сам футболіст.

"Якщо ми говоримо, який би вибір був - Греція і Туреччина. Чому ці країни? Багато вікові футболісти вибирають їх, гравцям приходять пропозиції з цих країн.

У Туреччині люблять футболістів старшого віку, з ім'ям, щоб вони прийшли і підняли якийсь імідж клубу, не знаю. І туди можна було знайти варіант.

До конкретики ні з ким не дійшов. Хоче, не хоче, є варіант - конкретно я не добивав це питання до кінця.

Був інтерес з Катару, Саудівської Аравії і навіть Японії? Так, знайомий запропонував: Є варіант. Є можливість - якщо тебе цікавить, я можу дізнатися. Тому що японська J-ліга зараз на підйомі, не як китайська - там відразу астрономічні зарплати, але зараз звідти всі їдуть.

А Японія як країна розвивається поступово і впевнено, і вибрали такий вектор поступового посилення - і багато зірок туди їдуть", - сказав П'ятов. 

Воротар підписав з Шахтарем 2-річну угоду. 

Раніше, Генк продав усі квитки на матч з Шахтарем.

Коментарі ()