Реал повісив цінник на Едегора

Джерело - Чемпіон.
Реал готовий продати півзахисника Мартіна Едегора.
Про це повідомляє ABC.
Мадридці погодяться продати футболіста за 50 млн євро. При цьому Реал спробує включити в угоду опцію зворотного викупу.
При цьому стверджується, що сам Едегор ще не прийняв рішення про майбутнє. Футболіст, по всій видимості, готовий залишитися в мадридському клубі. Крім того, наставник Реала Карло Анчелотті розраховує на футболіста.
Другу частину минулого сезону Едегор провів в лондонському Арсеналі на правах оренди. У 14 матчах АПЛ він забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.
Раніше, Реал бажає підписати Мбаппе вільним агентом.