Реал повісив цінник на Едегора

Вершкові готові розстатися з гравцем

Джерело - Чемпіон.

Реал готовий продати півзахисника Мартіна Едегора.

Про це повідомляє ABC.

Мадридці погодяться продати футболіста за 50 млн євро. При цьому Реал спробує включити в угоду опцію зворотного викупу.

При цьому стверджується, що сам Едегор ще не прийняв рішення про майбутнє. Футболіст, по всій видимості, готовий залишитися в мадридському клубі. Крім того, наставник Реала Карло Анчелотті розраховує на футболіста.

Другу частину минулого сезону Едегор провів в лондонському Арсеналі на правах оренди. У 14 матчах АПЛ він забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.

Раніше, Реал бажає підписати Мбаппе вільним агентом.