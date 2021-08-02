Вацко: Шевченко готовий до переговорів з УАФ

Екстренер збірної України Андрій Шевченко готовий до переговорів з УАФ.

Про це розповів відомий коментатор Віктор Вацко.

"Я бачу так, що одна зі сторін готова до переговорного процесу, до торгу з приводу контракту. Я в заяві Шевченка прочитав те, що контракт закінчений. Але там не було, що я не буду продовжувати контракт і йду в клуб. Для мене цей пост Шевченка - не крапка, а три крапки.

Ситуація дивна. І чому УАФ мовчить? Ніяких коментарів, ніяких пояснень. І як тепер закінчувати кваліфікацію ЧС-2022? Якщо новий тренер виведе на чемпіонат світу, то він молодець, герой.

А якщо ні, то він завжди може сказати, що починав відбір не він, там Шевченко не виграв три матчі", - сказав Вацко.