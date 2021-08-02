Тренер Генка: Ми готові до футболу Шахтаря

Генк поп поразку у Лізі Жуліпе Остенде (3:4) готовий до матчу проти Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Джон ван ден Бром.

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"Так буває - ти забиваєш три голи вдома, але пропускаєш чотири м'ячі з статичних положень. Мені сподобалося те, як грали мої хлопці. Коли бачиш, як легко твоя команда створює моменти, з'являється додаткова впевненість.

Ми готові до футболу Шахтаря, готові фізично. Це команда, яка може грати дуже вибухонебезпечним, але ми готові ", - відзначив ван ден Бром.