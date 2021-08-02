 Ярославський: Суперкубок УЄФА може відбутися у Харкові | Футбол | Champion.com.ua
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Ярославський: Суперкубок УЄФА може відбутися у Харкові

Сьогодні 09:12 382 0
Олександр Ярославський прокоментував можливість матчу за Суперкубок УЄФА у Харкові
Ярославський: Суперкубок УЄФА може відбутися у Харкові
#Ярославський

Джерело - Великий футбол.

У Харкові може відбутися матч за Суперкубок УЄФА.

Про це розповів керівник Металіста Олександр Ярославський.

"Харків вже намагалися зробити місто місцем проведення Суперкубка УЄФА 2021, але, на жаль, він проходить в Белфасті. Я не знаю причину, чому в цьому році не в Харкові проводиться. Зате в цей раз ми розпочали кампанію раніше набагато. Я не знаю, що має статися, щоб Суперкубок не провели в Харкові.

УЄФА розглядає можливість дати Харкову провести Суперкубок у 2024 році – на рік раніше, ніж планувалося спочатку, адже у 2022 році він проводиться у Фінляндії, у 2023-му – у Казані, а 2024-й поки ніким не зайнятий.

Це матч не для Харкова, а для всієї України. Уявіть просто, як тут би зараз грали Челсі і Вільярреал. Сподіваюся, топові команди приїдуть до Харкова. Хіба не до цього нам всім потрібно прагнути? Я докладу для цього всіх зусиль", - відзначив Ярославський.

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