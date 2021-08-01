 Подоляк та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Вересом | Футбол | Champion.com.ua
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Подоляк та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Вересом

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Подоляк та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Вересом
#Верес, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома зіграє з рівненським Вересом.

Матч розпочнеться о 19:30. Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бушан, Попов, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Подоляк, Караваєв, Тимчик, Буяльський, Сирота

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Лєднєв, Родрігес, Забарний, Кулач, Кендзьора

Актуально: УПЛ. Динамо - Верес: онлайн-трансляція. LIVE

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Кучеров, Пасіч Є., Гегедош, Пасіч Г., Сергійчук

Запасні: Кичак, Махнєв, Кльоц, Петько, Панасенко, Дахновський, Гечев, Шестаков, Гайдучик

Найбільш помітно, що у старті Динамо вийде 17-річний Марко Подоляк.

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