Луческу здивував стартовим складом на матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома зіграє з рівненським Вересом.

Матч розпочнеться о 19:30. Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бушан, Попов, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Подоляк, Караваєв, Тимчик, Буяльський, Сирота

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Лєднєв, Родрігес, Забарний, Кулач, Кендзьора

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Кучеров, Пасіч Є., Гегедош, Пасіч Г., Сергійчук

Запасні: Кичак, Махнєв, Кльоц, Петько, Панасенко, Дахновський, Гечев, Шестаков, Гайдучик

Найбільш помітно, що у старті Динамо вийде 17-річний Марко Подоляк.