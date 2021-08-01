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Пятов: У Фонсеки Тайсон три дні бігав по колу

Сьогодні 20:40 553 0
Голкіпер згадав епізод з кар'єри Тайсона
Пятов: У Фонсеки Тайсон три дні бігав по колу
#Пятов, #Шахтар

Джерело - BurBuzz.

Колишній головний тренер Паулу Фонсека карав Тайсона за запізнення на збори.

Про це заявив воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов.

"Тайсон не приїхав на одні збори, на другі запізнився. Чому йому все сходило з рук? Я можу навести один приклад. У Фонсеки він так само запізнився. Містер підкликав і каже: У чому причина? Ти думаєш, що вище всіх? Або ти вище того, того, того? Вперед, йди по колу.

Три дні бігав по колу і не тренувався з командою. А футболіст - не легкоатлет. У нього є зобов'язання. Людина побігала і розуміє, що є сім'я, батьки, брати, діти. Треба працювати. Сьогодні у тебе все, завтра - нічого. Це життя.

Потім він видав два найкращі сезони. Був найкращим гравцем чемпіонату і в ЛЧ скільки нас виручав", - розповів Пятов.

Раніше, Генк продав усі квитки на матч з Шахтарем.

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