Джерело - Чемпіон.
Відбулися поєдинки 2-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.
Карпати Галич – Чайка 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Береза, 76
Вікторія – Кристал 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 23 Шаврін, 1:1 - 25 Гливий, 2:1 - 45 Шаврін
Перемога – Полтава 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Копитов
Суми – Яруд 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Асєєв, 1:1 - Дмитрієв, 1:2 - 73 Сандрак, 1:3 - 76 Корицький, 1:4 - 87 Мочевинський
Буковина – Мункач 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Гірний
Діназ – Дніпро Черкаси 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Чепурненко, 1:1 - 90+3 Копил
Карпати Львів – Рубікон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Дударенко, 2:0 - 46 Дударенко, 3:0 - 53 Буднік
Лівий Берег – Епіцентр 4:0 1:0)
Голи: 1:0 - 39 Запорожан (пен), 2:0 - 87 Карамушка, 3:0 - 90+3 Співаков, 4:0 - 90+4 Берко
МФК Металург Запоріжжя – Нікополь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Білоцерковець, 2:0 - 53 Шалфєєв, 3:0 - 64 Могильний
Нива Вінниця – Любомир 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Маляренко, 2:0 -- 55 Калітов, 2:1 - 70 Терещенко, 3:1 - 75 Загорулько
Реал Фарма – Миколаїв 2:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Нудний, 1:1 - 27 Росляков, 1:2 - 48 Масалов, 2:2 - 54 Плачков, 2:3 - 69 Фальковський, 2:4 - 75 Голубка (пен)
Скорук – Балкани 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Болокан, 0:2 - 85 Юречко
Тростянець – Вовчанськ 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 27 Сахнюк, 2:0 - 38 Сліпухін, 2:1 - 40 Тепляков
ЛНЗ Черкаси – АФСК Київ 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 18 Сторчоус, 2:0 - 29 Галенко, 3:0 - 37 Насонов, 4:0 - 45 Насонов