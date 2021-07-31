 Карпати розгромили Рубікон, перемоги Запоріжжя та Лівого Берега. Результати 2 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати розгромили Рубікон, перемоги Запоріжжя та Лівого Берега. Результати 2 туру Другої ліги

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Результати матчів Другої ліги
Карпати розгромили Рубікон, перемоги Запоріжжя та Лівого Берега. Результати 2 туру Другої ліги
#Другка ліга, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Відбулися поєдинки 2-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга
2 тур, 31 липня

Карпати Галич – Чайка 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Береза, 76

Вікторія – Кристал 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 23 Шаврін, 1:1 - 25 Гливий, 2:1 - 45 Шаврін

Перемога – Полтава 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Копитов

Суми – Яруд 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Асєєв, 1:1 -  Дмитрієв, 1:2 - 73 Сандрак, 1:3 - 76 Корицький, 1:4 - 87 Мочевинський

Буковина – Мункач 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Гірний

Діназ – Дніпро Черкаси 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Чепурненко, 1:1 - 90+3 Копил

Карпати Львів – Рубікон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Дударенко, 2:0 - 46 Дударенко, 3:0 - 53 Буднік

Лівий Берег – Епіцентр 4:0 1:0)

Голи: 1:0 - 39 Запорожан (пен), 2:0 - 87 Карамушка, 3:0 - 90+3 Співаков, 4:0 - 90+4 Берко

МФК Металург Запоріжжя – Нікополь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Білоцерковець, 2:0 - 53  Шалфєєв, 3:0 - 64 Могильний

Нива Вінниця – Любомир 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Маляренко, 2:0 -- 55 Калітов, 2:1 - 70 Терещенко, 3:1 - 75 Загорулько

Реал Фарма – Миколаїв 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Нудний, 1:1 - 27 Росляков, 1:2 - 48 Масалов, 2:2 - 54 Плачков, 2:3 - 69 Фальковський, 2:4 - 75 Голубка (пен)

Скорук – Балкани 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Болокан, 0:2 - 85 Юречко

Тростянець – Вовчанськ 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Сахнюк, 2:0 - 38 Сліпухін, 2:1 - 40 Тепляков

ЛНЗ Черкаси – АФСК Київ 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 18 Сторчоус, 2:0 - 29 Галенко, 3:0 - 37 Насонов, 4:0 - 45 Насонов

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