Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
В рамках підготовки до нового сезону Аталанта зіграла контрольний матч проти Порденоне.
Матч завершився перемогою Аталанти з рахунком 2:1, переможний гол забив український півзахисник команди Віктор Коваленко.
Півзахисник Руслан Малиновський опинився поза заявкою на спаринг. Він продовжує відновлення після операції.
Товариський матч
31 липня
Аталанта – Порденоне 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Пікколі, 1:1 - 14 Тсаджу (пен), 2:1 - 74 Коваленко
Раніше повідомлялося, що Спеція орендує Коваленка в Аталанти.