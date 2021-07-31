Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі

Український півзахисник відзначився дебютним голом за Аталанту

Джерело - Чемпіон.

В рамках підготовки до нового сезону Аталанта зіграла контрольний матч проти Порденоне.

Матч завершився перемогою Аталанти з рахунком 2:1, переможний гол забив український півзахисник команди Віктор Коваленко.

Півзахисник Руслан Малиновський опинився поза заявкою на спаринг. Він продовжує відновлення після операції.

Товариський матч

31 липня

Аталанта – Порденоне 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Пікколі, 1:1 - 14 Тсаджу (пен), 2:1 - 74 Коваленко

Раніше повідомлялося, що Спеція орендує Коваленка в Аталанти.