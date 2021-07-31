 Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі

Сьогодні 20:38 547 0
Український півзахисник відзначився дебютним голом за Аталанту
Коваленко дебютним голом приніс Аталанті перемогу у контрольному матчі
#Аталанта, #Коваленко

Джерело - Чемпіон.

В рамках підготовки до нового сезону Аталанта зіграла контрольний матч проти Порденоне.

Матч завершився перемогою Аталанти з рахунком 2:1, переможний гол забив український півзахисник команди Віктор Коваленко.

Півзахисник Руслан Малиновський опинився поза заявкою на спаринг. Він продовжує відновлення після операції.

Товариський матч
31 липня

Аталанта – Порденоне 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Пікколі, 1:1 - 14 Тсаджу (пен), 2:1 - 74 Коваленко

Раніше повідомлялося, що Спеція орендує Коваленка в Аталанти.

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