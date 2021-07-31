Джерело - Чемпіон.
Український нападник Роман Яремчук проходить медогляд у Лісабоні напередодні переходу до Бенфіки.
Про це повідомляє журналіст Даніеле Трекка.
Українець підписав контракт з "орлами" на 5 років. Сума трансферу складе 15 млн євро.
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Джерело - Чемпіон.
Український нападник Роман Яремчук проходить медогляд у Лісабоні напередодні переходу до Бенфіки.
Про це повідомляє журналіст Даніеле Трекка.
Українець підписав контракт з "орлами" на 5 років. Сума трансферу складе 15 млн євро.