Трент Александер-Арнольд залишиться у Ліверпулі

Захисник Ліверпуль Трент Александер-Арнольд продовжить кар'єру в команді Юргена Клоппа.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Правий оборонець підписав новий довгостроковий контракт,

За неофіційною інформацією, нова угода захисника розрахована до кінця сезону 2024/25. Фінансові умови контракту не розголошуються.

22-річний Трент – вихованець Ліверпуля та дебютував за першу команду в жовтні 2016-го. У сезоні 2020/21 правий захисник відіграв 36 матчів в АПЛ, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, Ліверпуль хоче продовжити контракт з Салахом.