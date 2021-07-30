 ФК Львів - Шахтар 0:3. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня
Сьогодні 16:55 3256
УПЛ. Колос мінімально обіграв Металіст 1925 у 2 турі
Сьогодні 22:55 181
УПЛ. Шахтар розгромив ФК Львів у 2 турі
Сьогодні 20:53 3871
Токіо-2020. Усі переможці сьомого змагального дня - 30 липня
Сьогодні 19:35 684
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня
Сьогодні 18:55 643
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 30 липня
Сьогодні 18:34 5801
Провал депутатки, втрачена бронза та інші підсумки змагального дня - 30 липня
Сьогодні 18:15 3530 2
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 18:00 70486 3
Саладуха завершила спортивну кар'єру
Сьогодні 17:45 649
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Сьогодні 16:16 1271
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує Андрій Дунець
Сьогодні 16:16 1271
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:14 3211 1
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 2907
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:25 2737 7
У місті з'явився новий герой. Клуб УПЛ представив талісмана
У місті з'явився новий герой. Клуб УПЛ представив талісмана Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 579
Прямі трансляції
Навколо спорту

ФК Львів - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 22:11 216 0
Огляд матчу ФК Львів - Шахтар
ФК Львів - Шахтар 0:3. Огляд матчу
Фото - Шахтар
#ФК Львів, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 2 турі УПЛ вдома поступився Шахтарю.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 30 липня

ФК Львів - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Траоре, 0:2 - 85 Дентінью, 3:0 - 90+4 Педрінью

Львів: Костик, Якимець, Романчук (Крушинський, 77), Махмутович, Бусько, Брікнер (Хамелюк, 83), Ернест, Чірьяк, Шина (Зозуля, 83), Політило (Ренан, 68), Нич (Альваро, 68).

Шахтар: Трубін, Корнієнко (Ісмаїлі, 64), Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, М.Антоніо (Майкон, 73), Тете (Марлос, 65), Соломон, А.Патрік (Педрінью, 72), Траоре (Дентінью, 84).

Попередження: Ернест (28), Нич (66), Бусько (70) - Тете (38), Корнієнко (54), Траоре (84)

Коментарі ()