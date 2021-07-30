Барселона продовжує чистку команди

Керівництво Барселони узгодило перехід форварда Мартіна Брейтвейта у Вест Гем.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона планує отримати за трансфер Брейтвейта 15 млн євро. Угода, однак, далека від фінального підписання. Данця нібито не влаштовують умови особистого контракту. Лондонцям тепер доведеться задовольнити фінансові апетити скандинава.

У сезоні 2020/21 Мартін Брейтвейт провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив лише 7 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче переманити нападника Барселони.