 Ворскла - КуПС 2:3. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Вчора 15:02 3891
Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій
Вчора 21:33 825 2
Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо
Вчора 19:56 1256
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня
Вчора 18:00 2151
Раптово помер український рекордсмен
Вчора 17:40 2670
Зозуля перейшов у португальський клуб
Вчора 17:25 6023
Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня
Вчора 17:00 840
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Вчора 16:53 12303 10
Амосов претендує на титул найкращого бійця MMA у світі
Вчора 16:31 2290
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Вчора 16:19 7387
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
28.07.2021 17:48 1288
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
28.07.2021 15:18 2967 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
28.07.2021 14:17 1663
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
28.07.2021 11:18 4487 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
28.07.2021 10:32 1682
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
28.07.2021 10:18 16591
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
28.07.2021 08:36 811
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
28.07.2021 07:23 2864
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15725
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1219 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ворскла - КуПС 2:3. Огляд матчу

Вчора 23:55 219 0
Огляд матчу Ворскла - КуПС
Ворскла - КуПС 2:3. Огляд матчу
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій вдома поступилася КуПСу.

Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд,  Матч-відповідь 
29 липня

Ворскла - КуПС 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Тіль, 1:1 - 49 Себбан, 2:1 - 55 Скляр, 2:2 - 90+3 Ніссіля, 2:3 - 111 Узочукву

Ворскла: Різник - Чеснаков (Луїзао 106), Тамм, Бондаренко - Пердута, Тілль, Пуцлін (Челядін 63), Якубу (Кушніренко 79) - Скляр (Яворський 72), Кане (Пешич 106) - Степанюк (Вакула 106)

КуПС: Крайдль - Хямяляйнен (Рангель 64), Томас, Тойвомякі, Карілльо (Хаарала 80) - Себбан, Аджей-Боатенг, Попович (Ніссіля 64), Узочукву - Яніс Ікаунієкс, Удо

Попередження: Степанюк 90+1, Пердута 92, Тамм 119 - Хямяляйнен 35, Ніссіля 100, Рангель 115, Удо 120

Вилучення: Кушніренко 95

Раніше, визначився суперник Колоса у Лізі конференцій.

Коментарі ()