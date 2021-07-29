Ворскла - КуПС 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Ворскла у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій вдома поступилася КуПСу.
Ворскла - КуПС 2:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Тіль, 1:1 - 49 Себбан, 2:1 - 55 Скляр, 2:2 - 90+3 Ніссіля, 2:3 - 111 Узочукву
Ворскла: Різник - Чеснаков (Луїзао 106), Тамм, Бондаренко - Пердута, Тілль, Пуцлін (Челядін 63), Якубу (Кушніренко 79) - Скляр (Яворський 72), Кане (Пешич 106) - Степанюк (Вакула 106)
КуПС: Крайдль - Хямяляйнен (Рангель 64), Томас, Тойвомякі, Карілльо (Хаарала 80) - Себбан, Аджей-Боатенг, Попович (Ніссіля 64), Узочукву - Яніс Ікаунієкс, Удо
Попередження: Степанюк 90+1, Пердута 92, Тамм 119 - Хямяляйнен 35, Ніссіля 100, Рангель 115, Удо 120
Вилучення: Кушніренко 95