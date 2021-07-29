 Ворскла - КуПС 2:3. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Сьогодні 15:02 3626
Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій
Сьогодні 21:33 702 2
Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо
Сьогодні 19:56 1121
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня
Сьогодні 18:00 2030
Раптово помер український рекордсмен
Сьогодні 17:40 2339
Зозуля перейшов у португальський клуб
Сьогодні 17:25 5533
Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня
Сьогодні 17:00 787
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 16:53 12165 10
Амосов претендує на титул найкращого бійця MMA у світі
Сьогодні 16:31 2155
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Сьогодні 16:19 7278
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
Вчора 17:48 1275
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Вчора 15:18 2949 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 1654
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 4471 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 1678
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Вчора 10:18 16444
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Вчора 08:36 807
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 2852
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15689
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1212 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ворскла - КуПС 2:3. Відео голів

Сьогодні 22:13 199 0
Відео голів матчу Ворскла - КуПС
Ворскла - КуПС 2:3. Відео голів
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій вдома поступилася КуПСу.

48 хвилина. Відео голу Тіля

49 хвилина. Відео голу Себбана

55 хвилина. Відео голу Скляра

90+3 хвилина. Відео голу Ніссіля

111 хвилина. Відео голу Узочукву

Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд,  Матч-відповідь 
29 липня

Ворскла - КуПС 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Тіль, 1:1 - 49 Себбан, 2:1 - 55 Скляр, 2:2 - 90+3 Ніссіля, 2:3 - 111 Узочукву

Ворскла: Різник - Чеснаков (Луїзао 106), Тамм, Бондаренко - Пердута, Тілль, Пуцлін (Челядін 63), Якубу (Кушніренко 79) - Скляр (Яворський 72), Кане (Пешич 106) - Степанюк (Вакула 106)

КуПС: Крайдль - Хямяляйнен (Рангель 64), Томас, Тойвомякі, Карілльо (Хаарала 80) - Себбан, Аджей-Боатенг, Попович (Ніссіля 64), Узочукву - Яніс Ікаунієкс, Удо

Попередження: Степанюк 90+1, Пердута 92, Тамм 119 - Хямяляйнен 35, Ніссіля 100, Рангель 115, Удо 120

Вилучення: Кушніренко 95

Раніше, визначився суперник Колоса у Лізі конференцій.

Коментарі ()