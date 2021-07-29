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Шахтар привітав з днем народженням довірену особу Путіна

Сьогодні 18:55 584 0
Шахтар привітав з 67-річчям автора клубного гімна Ігоря Крутого.
Шахтар привітав з днем народженням довірену особу Путіна
#Шахтар

Джерело - football24.ua.

Шахтар привітав з днем ​​народження російського композитора Ігоря Крутого, який періодично відвідує окупований Росією Крим.

Окрім того, на клубній сторінці в Instagram автору гімна Шахтаря побажали довголіття і процвітання капітан команди Андрій Пятов і директор з футболу Даріо Срна.

У 2018 році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ. Він також неодноразово організовував музичні фестивалі на території окупованого Росією Криму. Цікаво, що Крутий досі залишається народним артистом України (це звання у 2011 році йому дав експрезидент України Віктор Янукович).

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