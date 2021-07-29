Шпори зацікавлені в запрошенні форварда Фіорентини

Керівництво Тоттенгема зацікавлене у запрошенні форварда Фіорентини Душана Влаховича.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сербський гравець має стати заміною на випадок відходу нападника Гаррі Кейна.

Боси фіалок вже озвучили свої вимоги щодо можливого трансферу. Відзначається, що Фіорентина буде готова розлучитися з Влаховича за 50 мільйонів фунтів (приблизно 58 млн євро).

У минулому сезоні 21-річний серб провів за фіалок 37 матчів у Серії А, в яких забив 21 м'яч.

Нагадаємо, Тоттенгем погодився продати Кейна у Манчестер Сіті за 187 млн євро.