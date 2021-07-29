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Навколо спорту

Чорноморець орендував Кадірі

Сьогодні 14:09 375 0
Про термін оренди одеський клуб не повідомив
Чорноморець орендував Кадірі
#Чорноморець

Джерело - ФК Чорноморець.

Чорноморець уклав орендну угоду з футболістом ФК Динамо (Київ) Абдулом Кадірі.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Кадірі народився 7 березня 1996 року в Обуасі (Гана). Зростання - 182 см, вага - 86 кг. Амплуа - центральний захисник або півзахисник. Починав грати в клубі Ашанті Голд (Гана).

Виступав у командах: Аустрія (Відень, Австрія), Динамо Київ, Арсенал (Тула, Росія). На професійному рівні зіграв 120 офіційних матчів, забив 5 голів.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявляв, що клуб шукає команду для ганського півзахисника.

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