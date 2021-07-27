 Аллегрі виділив важливість Роналду для Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
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Аллегрі: Я покладаю на Роналду великі надії

Сьогодні 17:58 263 0
Массіміліано Аллегрі прокоментував гру Кріштіану Роналду
Аллегрі: Я покладаю на Роналду великі надії
#Роналду, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вказав на важливість нападника Кріштіану Роналду для команди.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я розмовляв з Роналду вчора, як і з іншими футболістами. Я сказав йому, що нас чекає дуже важливий сезон, і я радий, що ми будемо разом. Я покладаю на нього великі надії в плані відповідальності за команду, адже вона істотно омолодилася, і досвідчені ветерани повинні допомагати нам.

При цьому я пояснив Кріштіану, що він, навіть коли знаходиться в ідеальній формі, не повинен розраховувати на те, що буде грати в кожному матчі. Я буду проводити ротацію для того, щоб ігрову практику отримували всі футболісти, що дуже важливо, коли команда грає через два дні на третій", - відзначив Аллегрі.

Раніше, Ювентус визначив майбутнє Роналду.

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