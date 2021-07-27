Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вказав на важливість нападника Кріштіану Роналду для команди.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я розмовляв з Роналду вчора, як і з іншими футболістами. Я сказав йому, що нас чекає дуже важливий сезон, і я радий, що ми будемо разом. Я покладаю на нього великі надії в плані відповідальності за команду, адже вона істотно омолодилася, і досвідчені ветерани повинні допомагати нам.

При цьому я пояснив Кріштіану, що він, навіть коли знаходиться в ідеальній формі, не повинен розраховувати на те, що буде грати в кожному матчі. Я буду проводити ротацію для того, щоб ігрову практику отримували всі футболісти, що дуже важливо, коли команда грає через два дні на третій", - відзначив Аллегрі.