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Голкіпер клубу АПЛ захворів на коронавірус

Сьогодні 12:26 312 0
Футболіст був госпіталізований
Голкіпер клубу АПЛ захворів на коронавірус
#АПЛ

Джерело - footboom.com.

Воротар Ньюкасла Карл Дарлоу здав позитивний результат на Covid-19 10 днів тому і був відправлений клубом додому на самоізоляцію.

Про це повідомляє Sky Sports.

Однак через деякий час футболіст був госпіталізований.

Відзначається, що інші воротарі Ньюкасла Марк Гіллеспі і Фредді Вудман вважалися близькими контактами з Дарлоу і також змушені були пройти самоізоляцію. Вони вже здали негативний результат на вірус і повинні повернутися до тренувань на цьому тижні.

Нагадаємо, АПЛ ввела обов'язкову вакцинацію.

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