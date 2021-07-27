Голкіпер клубу АПЛ захворів на коронавірус

Футболіст був госпіталізований

Воротар Ньюкасла Карл Дарлоу здав позитивний результат на Covid-19 10 днів тому і був відправлений клубом додому на самоізоляцію.

Про це повідомляє Sky Sports.

Однак через деякий час футболіст був госпіталізований.

Відзначається, що інші воротарі Ньюкасла Марк Гіллеспі і Фредді Вудман вважалися близькими контактами з Дарлоу і також змушені були пройти самоізоляцію. Вони вже здали негативний результат на вірус і повинні повернутися до тренувань на цьому тижні.

Нагадаємо, АПЛ ввела обов'язкову вакцинацію.