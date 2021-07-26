 Альянс - Металіст 0:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Альянс - Металіст 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 22:40 168 0
Огляд матчу Альянс - Металіст
Альянс - Металіст 0:2. Огляд матчу
#Металіст, #Альянс

Джерело - Чемпіон.

Альянс у 1 турі Першої ліги вдома поступився Металісту.

Чемпіонат України - Перша ліга
01 тур, 26 липня

Альянс - Металіст 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Балулі (пен), 0:2 - 90+4 Балулі

Альянс: 55 Руслан Єфанов, 33 Костянтин Пікуль (К), 4 Євген Неплях, 11 Руслан Пісний, 94 Андрій Герт, 15 Олександр Лебеденко, 9 В’ячеслав Піднебенной (8 Олександр Лучик, 59 хв), 99 Костянтин Ярошенко (22 Богдан Шмигельський, 59 хв), 78 Валерій Рогозинський (25 Станіслав Шарай, 59 хв), 13 Микола Агапов, 7 Сергій Загинайлов

Металіст: 1 Данило Каневцев, 34 Володимир Танчик (7 Владислав Нехтій, 67 хв), 5 Едуард Сарапій, 24 Віталій Федорів, 22 Сергій Люлька (27 Володимир Шопін, 46 хв), 6 Андрій Ралюченко, 44 Євген Банада (14 Антон Поступаленко, 52 хв), 10 Седдік Фарес Балулі, 12 Євген Підлепенець, 94 Ріаскос Валенсія Хосе Браян (Жо, 88 хв), Руслан Фомін (К) (98 Майлтон дос Сантос Де Са, 46 хв)

Раніше, Металіст назвав ціну оренди стадіону у Харкові.

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