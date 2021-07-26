Дубль оформи Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Ворскла у 1 турі УПЛ вдома зіграла внічию з СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Відзначимо, що на початку другої половини гри арбітр за другу жовту карту вилучив захисника Дніпро-1 Сергія Логінова. Згодом пряму червону карту отримав і головний тренер команди Ігор Йовичевич.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 26 липня

Ворскла - Дніпро-1 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Степанюк, 1:1 - 59 Довбик, 2:1 - 67 Сваток (автогол), 2:2 - 72 Довбик

Ворскла: 1. Різник, 13. Яворський, 17. Чеснаков (кап) (9. Пешіч, 66), 16. Тамм, 4. Пердута, 5. Якубу (14. Кравчук,81), 28. Пуцлін (38. Челядін,60), 6. Скляр, 8. Тілль, 50. Кане (Луізао,61), 11. Степанюк (99. Вакула, 60). Запасні: 21. Ткаченко, 77. Кушніренко, 55. Бондаренко.

Дніпро-1: 44. Паст, 24. Лучкевич (6. Батагов, 76), 3. Адамюк, 39. Сваток, 15. Логінов (кап), 11. Кравченко, 8. Когут (20. Ді Франко,57), 30. Джурасек, 25. Чуже, 31. Русин (29. Назаренко,57), 7. Довбик. Запасні: 12. Кожокару, 99. Білл, 14. Ярмолюк.

Попередження: Логінов (46), Когут (54), Кане (55), Яворський (85), Назаренко (90), Челядін (90), Скляр (90+6).

Вилучення: Логінов (56, друга жовта картка), Йовичевич (87).

Раніше, УПЛ перенесла матч Чорноморець - Дніпро-1.