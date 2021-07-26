Минай підписав трьох гравців

Джерело - Минай.
Минай підсилив склад за декілька днів до свого старту в чемпіонаті України.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Минай оголосив про підписання відразу трьох новачків - вінгера Антона Байдала, хавбека Ельдара Кулієва та опорника Михайла Месхі.
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Антон Байдал виховувався в академії Шахтаря, однак на молодіжному рівні виступав за Маріуполь. Хавбек Ельдар Кулієв також грав у складі азовців і має досвід на рівні УПЛ (7 матчів у минулому сезоні). Михайло Месхі три останні роки захищав кольори угорського Мезекевешда.