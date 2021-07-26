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Минай підписав трьох гравців

Сьогодні 20:11 292 0
Минай підписав трьох гравців
Минай підписав трьох гравців
#Минай

Джерело - Минай.

Минай підсилив склад за декілька днів до свого старту в чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Минай оголосив про підписання відразу трьох новачків - вінгера Антона Байдала, хавбека Ельдара Кулієва та опорника Михайла Месхі.

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Антон Байдал виховувався в академії Шахтаря, однак на молодіжному рівні виступав за Маріуполь. Хавбек Ельдар Кулієв також грав у складі азовців і має досвід на рівні УПЛ (7 матчів у минулому сезоні). Михайло Месхі три останні роки захищав кольори угорського Мезекевешда.

Раніше, визначилась дата перенесеного матчу Динамо - Минай.

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