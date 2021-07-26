Грізманн висунув ультиматум Барселоні

Антуан Грізманн може змінити клуб

Нападник збірної Франції і Барселони Антуан Грізманн може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Diario Sport.

Футболіст не бажає йти з клубу, проте керівництво "синьо-гранатових" готове продати гравця. При цьому Грізманн погодиться піти тільки в мадридський Атлетіко.

Якщо ж боси Барселони змінять своє рішення, то француз готовий залишитися в команді і піти на зниження зарплати.

У минулому сезоні Грізманн провів за Барселону 36 ігор в Ла-Лізі, в яких забив 13 голів.