Грізманн висунув ультиматум Барселоні

Джерело - isport.ua.
Нападник збірної Франції і Барселони Антуан Грізманн може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Diario Sport.
Футболіст не бажає йти з клубу, проте керівництво "синьо-гранатових" готове продати гравця. При цьому Грізманн погодиться піти тільки в мадридський Атлетіко.
Якщо ж боси Барселони змінять своє рішення, то француз готовий залишитися в команді і піти на зниження зарплати.
У минулому сезоні Грізманн провів за Барселону 36 ігор в Ла-Лізі, в яких забив 13 голів.