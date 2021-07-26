Джерело - sport.ua.
Кріштіану Роналду сьогодні повернеться до тренувань з Ювентусом після відпустки і повідомить керівництву клубу про своє рішення залишитися в команді на сезон 2021/22.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Раніше була інформація про можливий продаж форварда, якщо він захоче піти.
Контракт гравця завершується через рік, а клуб був готовий до продажу, щоб не втратити Роналду вільним агентом через рік. Однак бажання португальця залишитися змінює ситуацію, а далі сторони можуть обговорити продовження угоди.
Раніше повідомлялося, що Роналду точно піде, якщо Ювентус не кваліфікується в Лігу чемпіонів, але команда все ж зайняла 4-е місце і вийшла до групи ЛЧ.