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Навколо спорту

Роналду вирішив залишитися в Ювентусі

Сьогодні 15:11 815 0
Контракт гравця завершується через рік
Роналду вирішив залишитися в Ювентусі
#Роналду, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Кріштіану Роналду сьогодні повернеться до тренувань з Ювентусом після відпустки і повідомить керівництву клубу про своє рішення залишитися в команді на сезон 2021/22.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Раніше була інформація про можливий продаж форварда, якщо він захоче піти.

Контракт гравця завершується через рік, а клуб був готовий до продажу, щоб не втратити Роналду вільним агентом через рік. Однак бажання португальця залишитися змінює ситуацію, а далі сторони можуть обговорити продовження угоди.

Раніше повідомлялося, що Роналду точно піде, якщо Ювентус не кваліфікується в Лігу чемпіонів, але команда все ж зайняла 4-е місце і вийшла до групи ЛЧ.

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