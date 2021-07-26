Луческу ще не визначився з приводу підписання Кулача

Форвард ще має шанс залишитися в київській команді

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу ще не прийняв рішення щодо підписання нападника Владислава Кулача.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Що стосується Кулача, то рішення прийме Мірча Луческу після завершення зборів", - сказав Суркіс.

Гравець знаходиться в Динамо на перегляді. У минулому сезоні в складі Ворскли Кулач став найкращим бомбардиром УПЛ.

За інформацією ТаТоТаке, Кулач, швидше за все, все ж покине склад киян. Влітку клуб підписав вінгера Дениса Антюха і взяв в оренду форварда Іллю Шкуріна.

Раніше, Динамо мінімально здолало Газіантеп у контрольному матчі.