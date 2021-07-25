Збірна України виграла Кубок Незалежності-2021

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу на Кубку Незалежності-2021.
В останньому турі українці поступилися по пенальті представникам ОАЕ. Раніше підопічні Миколи Костенка переграли збірну Туреччини(8:3) та Оману(3:1).
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Джерело - Чемпіон.
Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу на Кубку Незалежності-2021.
В останньому турі українці поступилися по пенальті представникам ОАЕ. Раніше підопічні Миколи Костенка переграли збірну Туреччини(8:3) та Оману(3:1).