Збірна України виграла Кубок Незалежності-2021

В останньому матчі українці поступилися команді з ОАЕ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу на Кубку Незалежності-2021.

В останньому турі українці поступилися по пенальті представникам ОАЕ. Раніше підопічні Миколи Костенка переграли збірну Туреччини(8:3) та Оману(3:1).