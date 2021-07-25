 Перша ліга. Прикарпаття знищило Ужгород, Волинь зіграла внічию з Агробізнесом у 1 турі | Футбол | Champion.com.ua
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Перша ліга. Прикарпаття знищило Ужгород, Волинь зіграла внічию з Агробізнесом у 1 турі

Сьогодні 08:55 273 0
Відбулися ще два матчі Першої ліги
Перша ліга. Прикарпаття знищило Ужгород, Волинь зіграла внічию з Агробізнесом у 1 турі
#Прикарпаття, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Першої ліги Агробізнес зіграв внічию з Волиню, а Прикарпаття на виїзді розгромило Ужгород.

Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур
24 липня

Агробізнес - Волинь 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Рябов (авт), 1:1 - 79 Сад, 2:1 - 80 Груша, 2:2 - 83 Войтіховський

Ужгород - Прикарпаття 0:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 8 Барчук, 0:2 - 29 Барчук, 0:3 - 32 Федак (авт), 0:4 - 34 Рудюк, 0:5 - 42 Цюцюра, 0:6 - 74 Рудюк

Раніше, Краматорськ переграв Гірник-Спорт, ВПК-Агро поступився Кременю у Першій лізі.

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