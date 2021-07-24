Кріштіану Роналду може змінити клуб

Ювентус знайшов заміну нападнику Кріштіану Роналду на випадок, якщо він покине команду.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво туринського клубу розглядає варіант з переходом форварда Барселони Антуана Грізманна.

При цьому Ювентус зробить пропозицію по гравцю тільки якщо Роналду прийме рішення змінити клубну прописку. В такому випадку у клуба з'являться додаткові фінанси і вони зможуть дозволити собі підписати нового топового нападника.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче обміняти Роналду на Ікарді.