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Ювентус визначився із заміною Роналду

Сьогодні 14:42 716 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Ювентус визначився із заміною Роналду
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Роналду

Джерело - isport.ua.

Ювентус знайшов заміну нападнику Кріштіану Роналду на випадок, якщо він покине команду.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво туринського клубу розглядає варіант з переходом форварда Барселони Антуана Грізманна.

При цьому Ювентус зробить пропозицію по гравцю тільки якщо Роналду прийме рішення змінити клубну прописку. В такому випадку у клуба з'являться додаткові фінанси і вони зможуть дозволити собі підписати нового топового нападника.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче обміняти Роналду на Ікарді.

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