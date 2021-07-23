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Президент Інгульця назвав вартість нового стадіону

Сьогодні 15:42 687 0
Олександр Поворознюк прокоментував новий стадіон Інгульця
Президент Інгульця назвав вартість нового стадіону
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Інгулець друге коло УПЛ сезону 201/22 розпочне вже на новому стадіоні.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк. 

"Коли Інгулець планує зіграти на своєму стадіоні? Тими темпами, якими ми йдемо - весняну частину чемпіонату почнемо вже на новому стадіоні.

Одне приміщення повинні були здати 26 лютого, а здали 17 квітня. І то - не повністю. Ми за будівельниками доробляємо. Передоплату за роботу я зробив ще в листопаді, а у них відмовки - морози, не встигаємо, не виходить. Будемо судитися, є ж умови договору.

Я ж теж іншим людям щось говорю, обіцяю. Те що від мене залежало - привести газон для стадіону - я зробив. З минулого року варто. Навіть опалення підвели, але будівельники все затримали.

В адміністративній частині стадіону буде кімната для розминки - 111 квадратних метрів, якщо мені не зраджує пам'ять.

Постійно хочеться щось змінити, додати. Одну трибуну ми переробляли 4 рази. Спочатку зробили одне, а потім відкрили регламенти УЄФА - повинні бути місця для інвалідів. Зробили. Перевалювали конструкції для телевізійних камер.

Стиль буде приблизно такою ж, як на Арені Дніпро. Нехай буде 4 800 місць, зате вільно і комфортно. Якщо охочих буде більше, ніж місць - я його дороблю. Лава запасних команди буде як на Олд Траффорд.

Стадіон обійдеться мені в межах 3 мільйонів євро. Більшість техніки належить мені, робочих багато з мого підприємства. Шляхом цього економимо. Взагалі ціна такого стадіону в межах 10 мільйонів", - сказав Поворознюк.

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