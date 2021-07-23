Джерело - isport.ua.
Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжив контракт з лондонським клубом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Нова угода з гравцем буде діяти до літа 2025 року.
Сон виступає за Тоттенхем з літа 2015 року.
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Джерело - isport.ua.
Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжив контракт з лондонським клубом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Нова угода з гравцем буде діяти до літа 2025 року.
Сон виступає за Тоттенхем з літа 2015 року.