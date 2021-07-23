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Сон продовжив контракт з Тоттенгемом

Сьогодні 12:44 170 0
Сон Хин Мін залишається у Тоттенгемі
Сон продовжив контракт з Тоттенгемом
Фото - Getty Images
#Тоттенгем, #АПЛ, #Сон

Джерело - isport.ua.

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжив контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з гравцем буде діяти до літа 2025 року.

Сон виступає за Тоттенхем з літа 2015 року. 

Раніше, Кейн погодив контракт із Манчестер Сіті.

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