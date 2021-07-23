Сон Хин Мін залишається у Тоттенгемі

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжив контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з гравцем буде діяти до літа 2025 року.

Сон виступає за Тоттенхем з літа 2015 року.

Раніше, Кейн погодив контракт із Манчестер Сіті.