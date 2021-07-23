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Поворознюк: Я завжди ненавидів агентів

Сьогодні 11:58 485 0
Олександр Поворознюк прокоментував агентів в Україні
Поворознюк: Я завжди ненавидів агентів
#Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк оцінив роботу футбольних агентів в Україні.

Про це розповів сам власник клубу.

"Єдиний нормальний агент - Шаблій. Скільки з ним працював - людина тримає слово. Наочний приклад з Чогадзе. Ми домовилися, що якщо він нам не підійде - розриваємо контракт.

А міг сказати: "Нічого розривати не буду", і далі отримувати гроші. Як Селезньов в Колосі, наприклад. Ну не вийшло - розвернися і піди. Почав розповідати, що у нього контракт і хто йому буде платити. Ніхто не буде.

З Шаблієм працюють, тому що він порядна, як на мене. Сказав - зробив. Принаймні я не чув, щоб він когось обдурив. Останнє слова за гравцем. Намагається вибити йому найкращі умови.

Я завжди ненавидів агентів, вважав, що буду їх боляче бити, тому що як почнуть мізки компостувати. А з Шаблієм настільки просто, що мені захотілося спілкуватися з агентами. Якщо з ним поговорив - з футболістом вже не треба", - сказав Поворознюк.

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