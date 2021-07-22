Жук повернувся до чернігівської Десни

У клуб повернувся захисник, який провів майже 100 матчів

Джерело - Чемпіон.

30-річний захисник Вадим Жук повернувся до Десни, підписавши угоду з клубом на один рік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Вадима вже є досвід виступів за Десну - майже 100 матчів правий захисник провів у складі клубу (у всіх турнірах: 99 матчів, 1 гол). У період з 2012 по 2015 роки, а також у 2017-му Жук грав під керівництвом Олександра Рябоконя.

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У минулому сезоні Жук захищав кольори житомирського Полісся у Першій лізі (17 матчів, без забитих голів).

Раніше Десна розібралась з Вересом.