Джерело - Чемпіон.
У першому чвертьфінальному матчі кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла на виїзді зіграла внічию з фінською командою КуПС.
Ліга конференцій
Кваліфікація
1/4 фіналу
Перший матч, 22 липня
КуПС (Фінляндія) - Ворскла (Україна) 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Удо, 1:1 - 29 Кане, 1:2 - 56 Тілль (пен), 2:2 - 90+6 Томас
КуПС: Крейдель, Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі (Хейнанен 83), Каррільо, Себбан (Рангель 80), Аджей-Боатенг, Узочукву, Поповіч (Ікауніекса 61), Ніссіля, Удо
Ворскла: Різник, Чеснаков, Яворський, Бондаренко, Пердута, Пуцлін (Кравчук 89), Скляр, Тілль, Якубу, Кане (Челядін 77), Степанюк (Вакула 83)
Попередження: Попович 43, Себбан 64, Ніссіля 81, Аджей-Боатенг 84 – Бондаренко 68, Скляр 90+6