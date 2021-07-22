 КуПС - Ворскла 2:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Директор Арени Львів назвала свою заробітну плату
Сьогодні 09:55 10097 2
Красюк: Усик повністю готовий до бою з Джошуа
Сьогодні 21:56 57
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 21:52 4945
Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 536 1
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
Сьогодні 16:28 1314
Визначився 12-й клуб української Суперліги
Сьогодні 16:09 793
Ван Гал узгодив контракт зі збірною Нідерландів
Сьогодні 09:29 830
Челсі хоче повернути Азара
Сьогодні 08:25 553
Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020
Сьогодні 08:13 1174
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 2479
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3400 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4344
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 654
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 2181
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 2023
Прямі трансляції
Навколо спорту

КуПС - Ворскла 2:2. Огляд матчу

Сьогодні 21:41 159 0
Полтавська команда з нічиї стартувала в єврокубках
КуПС - Ворскла 2:2. Огляд матчу
#КуПС, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У першому чвертьфінальному матчі кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла на виїзді зіграла внічию з фінською командою КуПС.

Ліга конференцій
Кваліфікація
1/4 фіналу
Перший матч, 22 липня

КуПС (Фінляндія) - Ворскла (Україна) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Удо, 1:1 - 29 Кане, 1:2 - 56 Тілль (пен), 2:2 - 90+6 Томас

КуПС: Крейдель, Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі (Хейнанен 83), Каррільо, Себбан (Рангель 80), Аджей-Боатенг, Узочукву, Поповіч (Ікауніекса 61), Ніссіля, Удо

Ворскла: Різник, Чеснаков, Яворський, Бондаренко, Пердута, Пуцлін (Кравчук 89), Скляр, Тілль, Якубу, Кане (Челядін 77), Степанюк (Вакула 83)

Попередження: Попович 43, Себбан 64, Ніссіля 81, Аджей-Боатенг 84 – Бондаренко 68, Скляр 90+6

Коментарі ()