 Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні 20:52 536 1
Полтавська команда з нічиї стартувала в єврокубках
Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У першому чвертьфінальному матчі кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла на виїзді протистояла фінській команді КуПС.

Полтавська команда пропустила швидкий гол, автором якого став Удо. До перерви матчу Ворскла завдяки Кане змогла зрівняти рахунок. На 56-ій хвилині матчу Тілль реалізував пенальті та вивів українську команду вперед. Наприкінці матчу Удо мав чудовий шанс зрівняти рахунок, але його удар потягнув голкіпер Ворскли Різник. А у компенсовані хвилини матчу фіни зрівняли рахунок - 2:2. Гол забили на шостій компенсованій хвилині матчу, при тому, що арбітр до матчу компенсував лише чотири хвилини...

Ліга конференцій
Кваліфікація
1/4 фіналу
Перший матч, 22 липня

КуПС (Фінляндія) - Ворскла (Україна) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Удо, 1:1 - 29 Кане, 1:2 - 56 Тілль (пен), 2:2 - 90+6 Томас

КуПС: Крейдель, Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі (Хейнанен 83), Каррільо, Себбан (Рангель 80), Аджей-Боатенг, Узочукву, Поповіч (Ікауніекса 61), Ніссіля, Удо

Ворскла: Різник, Чеснаков, Яворський, Бондаренко, Пердута, Пуцлін (Кравчук 89), Скляр, Тілль, Якубу, Кане (Челядін 77), Степанюк (Вакула 83)

Попередження: Попович 43, Себбан 64, Ніссіля 81, Аджей-Боатенг 84 – Бондаренко 68, Скляр 90+6

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