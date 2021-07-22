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Полтава підсилилася шістьма новачками

Сьогодні 21:26 275 0
Полтавчани готуються до дебюту у Другій лізі
Полтава підсилилася шістьма новачками
#Полтава

Джерело - Чемпіон.

Новачок Другої ліги СК Полтава підписав контракти з шістьма гравцями.

Про це повідомляє Gool_ua.

Футболістами команди стали воротар Ян Вічний, а також півзахисники Євген Стрільців і Дмитро Копитов.

Також Полтава підписала вихованців Ворскли - Марка Арабова, Дениса Руденка і Сергія Постернака.

СК Полтава готується до дебюту у Другій лізі. У стартовому матчі групи Б полтавчани зіграють проти Сум.

Нагадаємо, Металіст 1925 переграв СК Полтава у контрольному матчі.

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