Полтава підсилилася шістьма новачками

Полтавчани готуються до дебюту у Другій лізі

Джерело - Чемпіон.

Новачок Другої ліги СК Полтава підписав контракти з шістьма гравцями.

Про це повідомляє Gool_ua.

Футболістами команди стали воротар Ян Вічний, а також півзахисники Євген Стрільців і Дмитро Копитов.

Також Полтава підписала вихованців Ворскли - Марка Арабова, Дениса Руденка і Сергія Постернака.

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СК Полтава готується до дебюту у Другій лізі. У стартовому матчі групи Б полтавчани зіграють проти Сум.

Нагадаємо, Металіст 1925 переграв СК Полтава у контрольному матчі.