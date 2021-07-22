Антуан Грізманн може змінити клуб

Форвард Барселони і національної збірної Франції Антуан Грізманн цього літа може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Marca.

Нападником цікавляться ПСЖ і ряд клубів англійської Прем'єр-ліги. Барселона хоче продати Антуана, оскільки його трансфер дозволить поліпшити фінансову ситуацію клубу.

Грізманн виступає за Барселону з літа 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 20 голів і 13 асистів в 51 матчі за каталонців у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче обміняти Грізманна на Дибалу.