Колос підписав бразильського вінгера

Колос підсилився бразильським футболістом

Джерело - Чемпіон.

Колос оголосив про підписання 23-річного бразильського вінгера Дієго Сантоса.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Деталі трансферу і умови контракту гравця не розголошуються.

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Дієго Сантос починав свою кар'єру в молодіжних командах Айморе і Греміо. З 2019 року належав білоруському Вітебську, позаминулий сезон провів в оренді в солігорському Шахтарі.

У нинішньому сезоні на рахунку Сантоса 5 голів в 20 матчах за Вітебськ. Трансферна вартість гравця оцінюється в 350 тис євро.