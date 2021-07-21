Телеканали покажуть всі 240 матчів сезону 2021/22

Телеканали Футбол 1/2/3 на наступні три сезони: 2021/22, 2022/23, 2023/24 стали офіційними мовниками матчів чемпіонату України серед клубів команд Першої ліги з футболу.

Про це повідомляє пресслужба каналів.

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У сезоні 2021/22 всі 240 матчів Першої ліги будуть показані на телеканалах Футбол 1/2/3 та на YouTube-каналі Перша ліга, а також на OTT-платформі OLL.TV.

Зокрема, 60 матчів транслюватимуть телеканали Футбол 1/2/3 та OLL.TV, а 180 матчів - YouTube-канал Перша ліга.

Сезон Першої ліги стартує у суботу, 24 липня.

Повний склад учасників першої ліги України:

• Агробізнес (Волочинськ, Хмельницька область);

• Альянс (Липова Долина, Сумська область);

• Волинь (Луцьк);

• ВПК-Агро (Вишневе, Дніпропетровська область);

• Гірник-Спорт (Горішні Плавні, Полтавська область);

• Краматорськ (Краматорськ, Донецька область);

• Кремінь (Кременчук, Полтавська область);

• Кривбас (Кривий Ріг, Дніпропетровська область);

• Металіст (Харків);

• Нива (Тернопіль);

• Оболонь (Київ);

• Олімпік (Донецьк);

• Поділля (Хмельницький);

• Полісся (Житомир);

• Прикарпаття (Івано-Франківськ);

• Ужгород (Ужгород).