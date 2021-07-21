Джерело - footballua.tv.
Телеканали Футбол 1/2/3 на наступні три сезони: 2021/22, 2022/23, 2023/24 стали офіційними мовниками матчів чемпіонату України серед клубів команд Першої ліги з футболу.
Про це повідомляє пресслужба каналів.
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У сезоні 2021/22 всі 240 матчів Першої ліги будуть показані на телеканалах Футбол 1/2/3 та на YouTube-каналі Перша ліга, а також на OTT-платформі OLL.TV.
Зокрема, 60 матчів транслюватимуть телеканали Футбол 1/2/3 та OLL.TV, а 180 матчів - YouTube-канал Перша ліга.
Сезон Першої ліги стартує у суботу, 24 липня.
Повний склад учасників першої ліги України:
• Агробізнес (Волочинськ, Хмельницька область);
• Альянс (Липова Долина, Сумська область);
• Волинь (Луцьк);
• ВПК-Агро (Вишневе, Дніпропетровська область);
• Гірник-Спорт (Горішні Плавні, Полтавська область);
• Краматорськ (Краматорськ, Донецька область);
• Кремінь (Кременчук, Полтавська область);
• Кривбас (Кривий Ріг, Дніпропетровська область);
• Металіст (Харків);
• Нива (Тернопіль);
• Оболонь (Київ);
• Олімпік (Донецьк);
• Поділля (Хмельницький);
• Полісся (Житомир);
• Прикарпаття (Івано-Франківськ);
• Ужгород (Ужгород).