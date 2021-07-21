 Телеканали Футбол 1/2/3 стали офіційним мовником Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Телеканали Футбол 1/2/3 стали офіційним мовником Першої ліги

Вчора 22:10 189 0
Телеканали покажуть всі 240 матчів сезону 2021/22
Телеканали Футбол 1/2/3 стали офіційним мовником Першої ліги
#Перша ліга

Джерело - footballua.tv.

Телеканали Футбол 1/2/3 на наступні три сезони: 2021/22, 2022/23, 2023/24 стали офіційними мовниками матчів чемпіонату України серед клубів команд Першої ліги з футболу. 

Про це повідомляє пресслужба каналів.

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У сезоні 2021/22 всі 240 матчів Першої ліги будуть показані на телеканалах Футбол 1/2/3 та на YouTube-каналі Перша ліга, а також на OTT-платформі OLL.TV.

Зокрема, 60 матчів транслюватимуть телеканали Футбол 1/2/3 та OLL.TV, а 180 матчів - YouTube-канал Перша ліга.

Сезон Першої ліги стартує у суботу, 24 липня.

Повний склад учасників першої ліги України:

•  Агробізнес (Волочинськ, Хмельницька область);
•  Альянс (Липова Долина, Сумська область);
•  Волинь (Луцьк);
•  ВПК-Агро (Вишневе, Дніпропетровська область);
•  Гірник-Спорт (Горішні Плавні, Полтавська область);
•  Краматорськ (Краматорськ, Донецька область);
•  Кремінь (Кременчук, Полтавська область);
•  Кривбас (Кривий Ріг, Дніпропетровська область);
•  Металіст (Харків);
•  Нива (Тернопіль);
•  Оболонь (Київ);
•  Олімпік (Донецьк);
•  Поділля (Хмельницький);
•  Полісся (Житомир);
•  Прикарпаття (Івано-Франківськ);
•  Ужгород (Ужгород).
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