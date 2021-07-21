Динамо узгодило перехід Раміреса

Динамо отримає ще одного нападника

Джерело - Чемпіон.

Нападник ДАК Ерік Рамірес незабаром стане гравцем Динамо. Кияни узгодили зі словацьким клубом перехід 22-річного венесуельця.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Трансфер обійдеться Динамо в 1,75 млн євро, а Дунайска Стреда отримає ще 20% від подальшого продажу. Деталі особистого контракту Раміреса мають бути узгоджені вже сьогодні ввечері. Очікується, що завтра, 22 липня, Ерік повинен вирушити в Австрію, де приєднається до киян на зборах.

Нагадаємо, Динамо виграло конкуренцію за Раміреса у Гента.