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Динамо віддало в оренду Чорноморцю 12 гравців

Сьогодні 14:24 1221 0
Угода усіх футболістів розрахована на один сезон
Динамо віддало в оренду Чорноморцю 12 гравців
#Динамо, #Чорноморець

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо досягло угоди з Чорноморцем щодо переходу до клубу групи футболістів "біло-синіх".

Про це повідомляє пресслужба киян.

До одеського клубу приєдналися: воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.

Угода усіх футболістів розрахована на один сезон.

Нагадаємо, Рамірес пройшов медобстеження в Динамо.

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