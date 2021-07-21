Алаба взяв номер Рамоса в Реалі

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал презентував австрійського новачка клубу - Давіда Алабу.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Алаба взяв 4-й номер, який колись носив легендарний захисник Серхіо Рамос.
Нагадаємо, Бейл залишиться в Реалі.
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Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал презентував австрійського новачка клубу - Давіда Алабу.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Алаба взяв 4-й номер, який колись носив легендарний захисник Серхіо Рамос.
Нагадаємо, Бейл залишиться в Реалі.