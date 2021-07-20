 Маркевич очікує запеклої боротьби в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 12:42 389
Українська бригада арбітрів обслужить матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:28 135
Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020
Сьогодні 16:11 92
Борця Грицая забрали до армії після конфлікту з Усиком
Сьогодні 09:58 1037
Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком
Сьогодні 09:44 1375
Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль
Сьогодні 09:26 1112 1
Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів
Вчора 16:42 1098
Рух гратиме матчі УПЛ на Арені Львів, - Садовий
Вчора 16:06 1226
Визначились суперники Ворскли і Колоса у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 15:22 2934
Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:15 2911
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:38 470
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:23 1510
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:01 937
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:59 1691
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею Valeriy Ruchka
Вчора 20:40 506
Прямі трансляції
Навколо спорту

Маркевич очікує запеклої боротьби в УПЛ

Сьогодні 15:17 233 0
Остап Маркевич прокоментував старт УПЛ
Маркевич очікує запеклої боротьби в УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

У новому сезоні УПЛ буде ще більше запеклої боротьби між командами.

Про це розповів головний тренер Маріуполя Остап Маркевич.

"Віддалене географічне положення Маріуполя – це факт від якого нікуди не дітися. Але він не може істотно впливати на наш психологічний стан.

На мій погляд, ми можемо спостерігати стійке зростання українського футболу. Євро-2020 це довів. Також це можна було бачити і минулого року у національному чемпіонату, де я спостерігав високий рівень тактичної, стратегічної і фізичної підготовки команд. Я впевнений цього року рівень виросте ще більше.

Збільшилася кількість учасників змагань – конкуренція зросла. Всі ці команди достатньо сильні, це було видно по кубковим матчам. Я очікую, що грати буде ще цікавіше", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, Маріуполь майже добу буде добиратися на матч з ФК Львів.

Коментарі ()