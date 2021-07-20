Маркевич очікує запеклої боротьби в УПЛ

У новому сезоні УПЛ буде ще більше запеклої боротьби між командами.

Про це розповів головний тренер Маріуполя Остап Маркевич.

"Віддалене географічне положення Маріуполя – це факт від якого нікуди не дітися. Але він не може істотно впливати на наш психологічний стан.

На мій погляд, ми можемо спостерігати стійке зростання українського футболу. Євро-2020 це довів. Також це можна було бачити і минулого року у національному чемпіонату, де я спостерігав високий рівень тактичної, стратегічної і фізичної підготовки команд. Я впевнений цього року рівень виросте ще більше.

Збільшилася кількість учасників змагань – конкуренція зросла. Всі ці команди достатньо сильні, це було видно по кубковим матчам. Я очікую, що грати буде ще цікавіше", – розповів Маркевич.