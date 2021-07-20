Зоря намагається втримати свого лідера

Станіслав Оганов прокоментував контракт Владислава Кочергіна

Зоря запропонувала новий контракт півзахиснику Владиславу Кочергіну.

Про це розповів генеральний директор луганців Станіслав Оганов.

"Кочергін – лідер нашої команди. Ми запропонували йому новий контракт. Переговори ведуться з ним і його агентом. Можливо, протягом місяця ми отримаємо якусь конкретну відповідь. Ми дуже хочемо зберегти цього гравця у клубі", – цитує Оганов.

Контракт Кочергіна з луганцями чинний до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

На гравця претендують італійська Венеція і грецький ПАОК. Вони готові заплатити за футболіста 1.5 млн євро.