 Зоря намагається втримати свого лідера | Футбол | Champion.com.ua
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 12:42 389
Українська бригада арбітрів обслужить матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:28 134
Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020
Сьогодні 16:11 91
Борця Грицая забрали до армії після конфлікту з Усиком
Сьогодні 09:58 1037
Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком
Сьогодні 09:44 1375
Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль
Сьогодні 09:26 1111 1
Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів
Вчора 16:42 1098
Рух гратиме матчі УПЛ на Арені Львів, - Садовий
Вчора 16:06 1226
Визначились суперники Ворскли і Колоса у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 15:22 2933
Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:15 2911
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:38 470
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:23 1510
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:01 937
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:59 1691
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею Valeriy Ruchka
Вчора 20:40 506
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зоря намагається втримати свого лідера

Сьогодні 13:43 744 0
Станіслав Оганов прокоментував контракт Владислава Кочергіна
Зоря намагається втримати свого лідера
#Зоря, #Кочергін

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря запропонувала новий контракт півзахиснику Владиславу Кочергіну.

Про це розповів генеральний директор луганців Станіслав Оганов.

"Кочергін – лідер нашої команди. Ми запропонували йому новий контракт.

Переговори ведуться з ним і його агентом. Можливо, протягом місяця ми отримаємо якусь конкретну відповідь. Ми дуже хочемо зберегти цього гравця у клубі", – цитує Оганов.

Контракт Кочергіна з луганцями чинний до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

На гравця претендують італійська Венеція і грецький ПАОК. Вони готові заплатити за футболіста 1.5 млн євро.

Коментарі ()