Сікан: Шахтар готовий на 99%

Джерело - Чемпіон.
Шахтар повністю підготувався до початку нового сезону.
Про це розповів 20-річний форвард донецького клубу Данило Сікан.
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"Важко, але думаю, тренерський штаб розраховує на наш фізичний стимул, як ми готові. Вони бачать по тренуваннях, хто як почувається.
Думаю, команда майже готова, на 99%. Залишилося провести спаринг проти Оболоні, виграти і розпочати хороший шлях в чемпіонаті", - сказав Сікан.
Раніше, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.