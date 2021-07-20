Сікан: Шахтар готовий на 99%

Шахтар повністю підготувався до початку нового сезону.

Про це розповів 20-річний форвард донецького клубу Данило Сікан.

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"Важко, але думаю, тренерський штаб розраховує на наш фізичний стимул, як ми готові. Вони бачать по тренуваннях, хто як почувається.

Думаю, команда майже готова, на 99%. Залишилося провести спаринг проти Оболоні, виграти і розпочати хороший шлях в чемпіонаті", - сказав Сікан.