Захисник Інтернасьонала Тобіас перейде в Шахтар за 6 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Захисник Інтернасьонала Вінісіус Тобіас продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.
Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.
Донецький клуб відразу заплатить за 17-річного футболіста 4,5 мільйона євро.
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Ще 1,5 мільйона буде виплачено в лютому 2022 року. Крім цього клуби домовилися про бонуси, але сума залишається в секреті.
Про перехід буде оголошено, коли гравцеві виповниться 18 років (23 лютого - прим.).
Нагадаємо, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.