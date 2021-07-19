 Захисник Інтернасьонала Тобіас перейде в Шахтар за 6 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Вчора 11:21 2325
Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів
Вчора 16:42 782
Рух гратиме матчі УПЛ на Арені Львів, - Садовий
Вчора 16:06 740
Визначились суперники Ворскли і Колоса у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 15:22 1904
Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:15 2088
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 11:22 3866
Рейтинг WTA: Калініна у ТОП-80, Костюк повторила особистий рекорд
Вчора 10:13 122023
Ювентус хоче обміняти Роналду на Ікарді
Вчора 09:28 939
Віталію Кличкові - 50! Найкращі нокаути українського чемпіона
Вчора 08:31 8787
Калініна програла дебютний фінал турніру WTA
18.07.2021 20:25 1428
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Захисник Інтернасьонала Тобіас перейде в Шахтар за 6 млн євро

Вчора 23:51 252 0
Про перехід буде оголошено, коли гравцеві виповниться 18 років
Захисник Інтернасьонала Тобіас перейде в Шахтар за 6 млн євро
#Інтернасьонал, #Тобіас, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтернасьонала Вінісіус Тобіас продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.

Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.

Донецький клуб відразу заплатить за 17-річного футболіста 4,5 мільйона євро.

  АктуальноШахтар представив трьох літніх новачків

Ще 1,5 мільйона буде виплачено в лютому 2022 року. Крім цього клуби домовилися про бонуси, але сума залишається в секреті.

Про перехід буде оголошено, коли гравцеві виповниться 18 років (23 лютого - прим.).

Нагадаємо, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()