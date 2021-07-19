Захисник Інтернасьонала Тобіас перейде в Шахтар за 6 млн євро

Про перехід буде оголошено, коли гравцеві виповниться 18 років

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтернасьонала Вінісіус Тобіас продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.

Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.

Донецький клуб відразу заплатить за 17-річного футболіста 4,5 мільйона євро.

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Ще 1,5 мільйона буде виплачено в лютому 2022 року. Крім цього клуби домовилися про бонуси, але сума залишається в секреті.

Про перехід буде оголошено, коли гравцеві виповниться 18 років (23 лютого - прим.).

Нагадаємо, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.