Олександрія підписала Гриня

Джерело - офіційний сайт Олександрії.
Український півзахисник Сергій Гринь підписав контракт з Олександрією.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на два роки.
Раніше гравець покинув луганську Зорю.
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт Олександрії.
Український півзахисник Сергій Гринь підписав контракт з Олександрією.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на два роки.
Раніше гравець покинув луганську Зорю.