 Динамо змінило систему допуску уболівальників на домашні матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо змінило систему допуску уболівальників на домашні матчі

Сьогодні 12:43 264 0
Вхід на домашні матчі Динамо буде проводитися за наявності квитка з особистими даними і документа
Динамо змінило систему допуску уболівальників на домашні матчі
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

У новому сезоні 2021/2022 уболівальники Динамо отримають можливість підтримати улюблену команду на домашніх матчах за модернізованою системою проходу на стадіон.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Зміна концепції допуску глядачів пов'язана з набранням чинності оновлених норм регламенту УПЛ (зокрема ст.11), що передбачає реалізацію квитків при ідентифікації особи-глядача. Ця норма корелюється з вимогами ФІФА/УЄФА, досвідом провідних європейських країн при проведенні змагань найвищого рівня.

Тому, з нового сезону реалізація квитків на домашні матчі нашого клубу (за аналогією з матчами Національної збірної України) відбуватиметься виключно в онлайн-режимі (електронний квиток) на офіційних уповноважених ресурсах. При купівлі квитка особа має вказати у спеціальних графах своє ім'я та прізвище, що буде візуально відображено на вхідному квитку. Квиток без зазначення у ньому імені та прізвища особи буде недійсним.

Окрім того, безпосередній прохід глядача з придбаним квитком буде можливий виключно при пред'явленні ним спеціальним перевіряючим стюардам документа, що посвідчує особу глядача. Вхід буде дозволено в разі верифікації особи-власника квитка.

Також з нового сезону оновлено системи відеоспостереження НСК Олімпійський та клубного стадіону, а службами безпеки НСК Олімпійський та ФК Динамо впроваджується система автоматичної відеофіксації правопорушень. Особам, які вчинятимуть неправомірні дії в подальшому може бути заборонено (тимчасово або на довгостроковій основі в разі системних порушень) вхід на стадіон.

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