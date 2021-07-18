Колишній захисник Манчестер Сіті Вейн Брідж оцінив перемогу збірної Італії на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені було боляче, я ненавиджу Манчіні. Всі знають про мою до нього неприязнь. Я не скажу, що він гірший тренер, з яким мені довелося працювати, але в плані тактики він не такий гарний. Але він домігся хорошого результату, і мені боляче про це говорити.

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Моя родина не просто вболівала за збірну Англії, вона вболівала проти Манчіні, так що він завдав нам подвійний удар.

Я терпіти його не можу. Всі його досягнення в Ман Сіті - завдяки футболістам. Це були їх перемоги, а не тренера Манчіні.

Одного разу Белламі намагався у нього запитати, що буде, якщо в грі складеться певна ситуація, а Манчіні велів йому заткнутися і відправив додому", - розповів Брідж.